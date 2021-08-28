Главред «Учительской газеты» прокомментировал изменения в ЕГЭ по обществознанию

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Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов прокомментировал изменения в ЕГЭ по обществознанию.
Главред «Учительской газеты» прокомментировал изменения в ЕГЭ по обществознанию
  • РИА Новости

Одно из новшеств — задание с развёрнутым ответом по Конституции и законодательству России.

«Вопросы по Конституции, будь до внесённых поправок или после, лежат в основе предмета обществознания», — заявил Хасавов в беседе с URA.RU.

По его словам, развёрнутый ответ может подразумевать и некоторую рефлексию.

«Если учащийся сдаёт обществознание, если он его хотя бы в какой-то мере освоил, то, безусловно, он сможет проанализировать какой-то момент, связанный с Конституцией», — добавил эксперт.

Ранее Рособрнадзор заявил о намерении поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 год.

Соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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