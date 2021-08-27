Рособрнадзор заявил о планах менять модели ЕГЭ по всем учебным предметам

Рособрнадзор планирует поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 год.

«Модели ЕГЭ по всем учебным предметам будут поэтапно меняться в период с 2022 по 2024 год», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что внесение изменений требуется, так как в 2022 году школу будут заканчивать дети, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории. Он также заявил о необходимости ввести обязательный Единый государственный экзамен по литературе.