Рособрнадзор заявил о планах менять модели ЕГЭ по всем учебным предметам

Короткая ссылка
Рособрнадзор планирует поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 год.
Рособрнадзор заявил о планах менять модели ЕГЭ по всем учебным предметам
  • РИА Новости

«Модели ЕГЭ по всем учебным предметам будут поэтапно меняться в период с 2022 по 2024 год», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что внесение изменений требуется, так как в 2022 году школу будут заканчивать дети, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории. Он также заявил о необходимости ввести обязательный Единый государственный экзамен по литературе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить