В Аргентине с начала июня произвели более 5 млн доз вакцины «Спутник V»

С начала июня аргентинская компания Richmond произвела более 5 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Мы преодолели отметку в 5 млн доз, произведённых в Аргентине, с учётом партии, завершённой вчера. К настоящему моменту мы изготовили 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго», — говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты проведённых в Аргентине исследований ранее сообщал, что защита организма от штаммов коронавируса усиливается в течение шести месяцев после вакцинации отечественным препаратом «Спутник V».