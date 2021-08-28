Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в ярославской больнице

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара в клинической больнице №3, в результате которого погиб пациент.

«Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с задымлением в одной из палат терапевтического отделения больницы № 3 Ярославля. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Заволжского района Ярославля Виталий Нищенков», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

В рамках проверки прокуратура оценит исполнение требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан и при необходимости примет необходимые меры реагирования.

Замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин ранее опроверг информацию о гибели трёх пациентов ярославской больницы, где произошёл пожар.

В региональном управлении МЧС по Ярославской области сообщили, что возможная причина возгорания — электротехническая.

Во время пожара в соответствии с инструкцией персоналом объекта было произведено отключение аппаратов ИВЛ. В здании находились 90 пациентов с COVID-19 и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Пожар потушен.