В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославской больнице

В региональном управлении МЧС по Ярославской области назвали возможную причину пожара в клинической больнице №3.

«Предварительная причина пожара — электротехническая», — говорится в заявлении ГУ МЧС по Ярославской области.

Во время пожара в соответствии с инструкцией персоналом объекта было произведено отключение аппаратов ИВЛ. В здании находились 90 пациентов с COVID-19 и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Пожар потушен.

Замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин ранее опроверг информацию о гибели трёх пациентов ярославской больницы, где произошёл пожар.

Росздравнадзор проведёт проверку для выяснения причин случившегося.