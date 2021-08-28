Из-за пожара из больницы Ярославля эвакуировали более 70 человек
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.
«76 человек эвакуировали», — говорится в публикации.
Представитель экстренных служб в комментарии агентству уточнял, что была проведена эвакуация 90 человек — 73 пациентов и 17 сотрудников медучреждения.
Росздравнадзор проведёт проверку для выяснения причин пожара в реанимационном отделении больницы в Ярославле.
Ранее появилась информация о том, что в результате ЧП погибли три человека.