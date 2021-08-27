Психофизиолог рассказал, как вернуться в рабочий ритм после долгого отдыха

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Психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев рассказал, как вернуться в рабочий ритм после долгого отдыха.
Психофизиолог рассказал, как вернуться в рабочий ритм после долгого отдыха
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«Общая рекомендация может быть такой: если вы выбились из графика, привыкли вставать в 12:00, нужно заранее адаптироваться, начинать ложиться и просыпаться в то время, когда вы это делаете в период работы», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, упражнения для мозга подбираются в зависимости от стиля деятельности, то есть если человек, например, занимается аналитикой, то нужно разминать аналитические «мышцы», а если занимается общением с другими людьми, то нужно нарабатывать навыки общения.

«Полезно заниматься любыми делами. Например, если вам нравится решать судоку или логические задачки — пожалуйста», — добавил Лебедев.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс в беседе с «Невскими новостями» дал советы по поддержанию здоровья в осенний период.

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