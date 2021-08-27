В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Как заявила ведущий специалист-эксперт краевого управления Роспотребнадзора Виолетта Троеглазова, развёрнуто 7740 коек в 28 госпиталях. Из них свободно 639.
Дополнительно развёрнута 741 реанимационная койка. В случае необходимости будет добавлено ещё 253 места.
В настоящее время на лечении в стационарах находятся 3463 пациента с COVID-19, дома — 8383.
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.