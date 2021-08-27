В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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Оперативный штаб Краснодарского края провёл брифинг, посвящённый ситуации с COVID-19 в регионе.
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как заявила ведущий специалист-эксперт краевого управления Роспотребнадзора Виолетта Троеглазова, развёрнуто 7740 коек в 28 госпиталях. Из них свободно 639.

Дополнительно развёрнута 741 реанимационная койка. В случае необходимости будет добавлено ещё 253 места.

В настоящее время на лечении в стационарах находятся 3463 пациента с COVID-19, дома — 8383.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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