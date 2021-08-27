Медучреждения Удмуртии получат 137,6 млн рублей по федеральной программе до конца года

Медучреждения Удмуртии, участвующие в федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», получат 137,6 млн рублей до конца 2021 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На выделенные средства будет проведён капитальный ремонт в стационарах Вавожской, Сюмсинской и Селтинской районных больниц.

Также планируется капитально отремонтировать Нылгинскую участковую больницу и несколько ФАПов в Дебесском, Граховском и Якшур-Бодьинском районах.

Программа предусматривает и поступление нового медицинского оборудования, в том числе рентгенаппаратов, флюорографов и маммографов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.