Медучреждения Удмуртии получат 137,6 млн рублей по федеральной программе до конца года
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
На выделенные средства будет проведён капитальный ремонт в стационарах Вавожской, Сюмсинской и Селтинской районных больниц.
Также планируется капитально отремонтировать Нылгинскую участковую больницу и несколько ФАПов в Дебесском, Граховском и Якшур-Бодьинском районах.
Программа предусматривает и поступление нового медицинского оборудования, в том числе рентгенаппаратов, флюорографов и маммографов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.