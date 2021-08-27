В Калининградской области отреагировали на плакаты с регионом в составе Германии
- РИА Новости
«Хочется надеяться, что это просто техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная политическая акция. Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы правительства области Дмитрия Лыскова.
Ранее стало известно, что в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах.
В Кремле заявили, что данные материалы не отражают позицию официального Берлина.