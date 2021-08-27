В Германии начато расследование из-за появления на улицах плакатов 72-летней давности
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Об этом сообщила местная газета Nordkurier.
Отмечается, что полиция начала расследование по данному факту.
В материале говорится, что, в частности, на улицах города Тетеров были вывешены старые агитационные плакаты Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза.
Также, по данным полиции, на улицах были замечены плакаты Свободной демократической партии Германии и Социал-демократической партии Германии.
Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».
Расследование по факту размещения исторических плакатов поручено прокуратуре города Росток.