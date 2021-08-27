В Германии начато расследование из-за появления на улицах плакатов 72-летней давности

В немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах.

Об этом сообщила местная газета Nordkurier.

Отмечается, что полиция начала расследование по данному факту.

В материале говорится, что, в частности, на улицах города Тетеров были вывешены старые агитационные плакаты Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза.

Также, по данным полиции, на улицах были замечены плакаты Свободной демократической партии Германии и Социал-демократической партии Германии.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».

Расследование по факту размещения исторических плакатов поручено прокуратуре города Росток.