В Кремле отреагировали на плакаты с Калининградской областью в составе Германии

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Кремль негативно относится к появлению в одной из немецких земель предвыборных плакатов с Калининградской областью в составе Германии. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, данные материалы не отражают позицию официального Берлина.
В Кремле отреагировали на плакаты с Калининградской областью в составе Германии
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная», — приводит ТАСС его слова.

Песков отметил, что власти Германии «не подвергают сомнению территориальную целостность» России.

«Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определённых политических сил Германии», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно, что в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах.

Уточняется, что полиция начала расследование по данному факту.

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