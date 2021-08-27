В Кремле отреагировали на плакаты с Калининградской областью в составе Германии
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«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная», — приводит ТАСС его слова.
Песков отметил, что власти Германии «не подвергают сомнению территориальную целостность» России.
«Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определённых политических сил Германии», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее стало известно, что в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах.
Уточняется, что полиция начала расследование по данному факту.