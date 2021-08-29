Юрист рассказал, как бороться с незаконной коллекторской деятельностью

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, какие действия коллекторов законны, а какие нет, а также куда граждане должны обращаться при нарушении подобными организациями закона.

«Для многих коллекторских агентств существующие сегодня жёсткие рамки закона не являются помехой, чтобы нарушать права граждан при осуществлении процедур взыскания», — пояснил Соловьёв.

По его словам, факты неправомерного давления и запугивания, а также использования криминальных методов появляются «с заметной регулярностью».

«И это не только нарушение правил, прописанных в законе, например, о периодичности звонков и посещений должников (с 08:00 до 22:00 по будням и с 09:00 до 20:00 в выходные дни, один звонок в день и два звонка в неделю, одно личное посещение в неделю), но и звонки со скрытых номеров, введение должников в заблуждение относительно правовых последствий невнесения средств, отказ называть свои личные данные, неведение записи разговоров, посещение родственников и знакомых должников», — добавил юрист.

Эксперт напомнил, что коллекторская деятельность «не имеет ничего общего с правоохранительной и контрольной».

«Это обыкновенный бизнес, то есть предпринимательская деятельность, направленная на возврат задолженности. Они работают по агентским договорам с кредитором или выкупают долг у кредитора. Поэтому все коллекторы — всего лишь нанятые бизнесменами работники коммерческих структур. И все проводимые коллекторами аналогии и попытки мимикрировать под правоохранительные органы и действие их методами являются незаконными», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Соловьёв заявил, что коллекторы не имеют права угрожать применением физической силы или применять её, оказывать любого рода психологическое давление, портить имущество должника, проводить принудительное изъятие чужой собственности.

Он также объяснил, что с некоторыми категориями граждан коллекторы не имеют права вообще взаимодействовать.

«С беременными женщинами, матерями грудных детей в возрасте до 1,5 года, гражданами, которые находятся в стационаре на лечении, инвалидами I группы. Граждане, которые столкнулись с нарушением своих прав со стороны коллекторских агентств, могут обратиться с заявлением в территориальное отделение ФССП, регулирующее их деятельность. В заявлении стоит подробно описать все допущенные нарушения правил и ограничений, прописанных в законе №230-ФЗ», — добавил специалист.

При этом, добавил Соловьёв, если действия коллекторов выходят за рамки административного и уголовного кодексов, то необходимо не откладывая обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

«Помните, что бесценным доказательством в вашу пользу может стать переписка с коллекторами. Со всего, что содержится на электронных носителях, можно сделать скрины и заверить их у нотариуса. Помогут аудио- и видеозаписи, а также свидетельские показания. Не стесняйтесь узнать и подробно записать все данные коллекторов. Кроме того, посмотрите документ, удостоверяющий личность коллектора, доверенность от коллекторского агентства и копию свидетельства о внесении сведений о его организации в государственный реестр», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ограничить дистанционные электронные способы оформления кредитов.