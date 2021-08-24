В Госдуме предложили ограничить дистанционные способы выдачи займов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ограничить дистанционные электронные способы оформления кредитов. Копия письма на имя вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

В своём письме законодатель отметил, что ему поступает большое количество обращений граждан, связанных с оформлением кредитных продуктов на их имя неизвестными лицами.

Как правило, граждане узнают о факте заключения подобных договоров уже после списания денежных средств с их банковских счетов судебными приставами.

В ходе установления причин списания средств выясняется, что мошенники воспользовались персональными данными граждан, в том числе с помощью взломанных аккаунтов на Едином портале государственных услуг, и в электронном виде направили от имени пострадавших заявки на получение кредитов.

«В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма», — говорится в обращении.

Парламентарий добавил, что принятие предложенных мер позволит сократить уровень преступности в данной сфере.

Ранее юрист рассказал о способах защиты от рассылающих микрозаймы мошенников.