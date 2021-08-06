Юрист рассказал о способах защиты от рассылающих микрозаймы мошенников

Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша рассказал о способах защиты от мошенников, рассылающих микрозаймы.

В беседе с «Общественной службой новостей» он заявил, что в случае поступления неизвестных средств на счёт необходимо немедленно их заморозить и написать в банк заявление о планах вернуть перевод по реквизитам.

«Первоначально нужно обратиться в ваш банк и узнать, кто адресат средств, присланных вам. Тут же нужно задаться вопросом: есть ли возможность вернуть эти деньги. Если такая ситуация невозможна и установить отправителя невозможно — деньги нужно заморозить на счету, на тот случай, если дойдёт до суда», — пояснил он.

По словам Кваши, в подобной ситуации можно будет предоставить распечатку, свидетельствующую о том, что средствами не пользовались, и подтвердить, что их хотели вернуть с помощью заявления в банк.

Эксперт также советует контролировать судебные процессы по адресу прописки, так как рано или поздно мошенники выйдут на связь.

«Если дело дойдёт до суда, у вас будут все необходимые документы, чтобы доказать свою невиновность», — подчеркнул Кваша.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.