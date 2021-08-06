Юрист рассказал о способах защиты от рассылающих микрозаймы мошенников

Короткая ссылка
Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша рассказал о способах защиты от мошенников, рассылающих микрозаймы.
Юрист рассказал о способах защиты от рассылающих микрозаймы мошенников
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В беседе с «Общественной службой новостей» он заявил, что в случае поступления неизвестных средств на счёт необходимо немедленно их заморозить и написать в банк заявление о планах вернуть перевод по реквизитам.

«Первоначально нужно обратиться в ваш банк и узнать, кто адресат средств, присланных вам. Тут же нужно задаться вопросом: есть ли возможность вернуть эти деньги. Если такая ситуация невозможна и установить отправителя невозможно — деньги нужно заморозить на счету, на тот случай, если дойдёт до суда», — пояснил он.

По словам Кваши, в подобной ситуации можно будет предоставить распечатку, свидетельствующую о том, что средствами не пользовались, и подтвердить, что их хотели вернуть с помощью заявления в банк.

Эксперт также советует контролировать судебные процессы по адресу прописки, так как рано или поздно мошенники выйдут на связь.

«Если дело дойдёт до суда, у вас будут все необходимые документы, чтобы доказать свою невиновность», — подчеркнул Кваша.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить