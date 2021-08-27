Минпросвещения: все сельские школы получат необходимое оборудование до 2024 года

Все сельские школы в России получат необходимое для образовательного процесса оборудование. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в рамках национального проекта «Образование» министерство сделало акцент на сельские школы.

«И до 2024 года все сельские школы — это 27 тыс., в том числе в Московской области и в других регионах, — будут оснащены тем или иным оборудованием», — приводит ТАСС заявление Кравцова в рамках Российского международного форума «Время образования».

Как ранее сообщал телеканал «360», «точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.