В 43 школах Приморья создадут «точки роста» в 2021 году

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В 43 приморских школах к 1 сентября появятся «точки роста» — образовательные центры естественно-научного и технологического направлений.
В 43 школах Приморья создадут «точки роста» в 2021 году
  • © Министерство образования Ставропольского края

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Так, в региональном правительстве уточнили, что в выбранных школах идёт ремонт, техническое оснащение и брендирование помещений. На это выделено почти 67,5 млн рублей.

В 21 из 29 выделенных для «точек роста» муниципалитетах все работы уже закончены, новые центры готовы к приёму школьников.

Глава приморского Минобразования Наталья Бондаренко отметила, что учащиеся этих центров могут получить качественное образование по ряду передовых предметов.

Как ранее сообщал телеканал «360», «точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.

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