Названы популярные направления по России на поездах этим летом

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, куда россияне путешествовали этим летом на поездах. Результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» есть в распоряжении RT.
Названы популярные направления по России на поездах этим летом
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Среди внутренних направлений самой популярной по итогам лета стала поездка Москва — Санкт-Петербург. Средний чек за год вырос с 2752 до 3024 рублей в одну сторону.

На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. Средний чек за поездку составляет 1521 рубль в одну сторону, это на 15% меньше, чем в 2020 году. Далее по востребованности следует направление Москва — Брянск, здесь средний чек равен 835 рублям в одну сторону.

В списке востребованных также оказалось направление Сочи — Краснодар. Помимо него, в рейтинг вошло также направление Краснодар — Адлер. Среди курортных направлений в рейтинге отметился и маршрут Москва — Анапа.

Также в топ-20 самых популярных внутренних ж/д направлений по итогам лета вошли маршруты Москва — Владимир, Москва — Казань, Москва — Воронеж, Москва — Ярославль, Москва — Тула, Москва — Смоленск, Москва — Белгород, Москва — Рязань, Москва — Иваново, Москва — Курск, Москва — Калуга, Москва — Саратов и Москва — Орёл. Кроме того, в рейтинг попало одно направление с выездом из Санкт-Петербурга, это Псков.

Ранее аналитики выяснили, куда жители России собираются отправиться на самолёте в сентябре и октябре.

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