По факту пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге, в котором погибли два человека.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в ночь на 27 августа в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Мичурина в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины (супругов).

Ранее в МЧС сообщили, что в многоэтажном доме в Екатеринбурге начался пожар. Спасатели указали, что в результате возгорания есть погибшие.

Позднее в региональной прокуратуре назвали возможную причину пожара.

Как пишет URA.RU, из-за пожара в пятиэтажке по адресу Мичурина, 98 в Екатеринбурге проведут заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. На ней будут рассмотрены вопросы помощи пострадавшим.