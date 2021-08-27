Прокуратура назвала возможную причину пожара в Екатеринбурге

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В пресс-службе прокуратуры Свердловской области назвали возможную причину пожара в пятиэтажном доме в Екатеринбурге.
Прокуратура назвала возможную причину пожара в Екатеринбурге
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«Рассматривается несколько версий причины возгорания. В качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с огнём. Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в МЧС сообщили, что в многоэтажном доме в Екатеринбурге начался пожар. Спасатели указали, что в результате возгорания есть погибшие.

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