В Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом, есть погибшие

В многоэтажном доме в Екатеринбурге начался пожар — площадь горения составляет 780 кв. м, есть погибшие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

Информация о случившемся поступила в 00:55 по мск, на данный момент сотрудники МЧС эвакуировали 65 человек.

«Происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади 780 кв. м. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации и ликвидации возгорания. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. К сожалению, есть погибшие», — говорится в заявлении ведомства.

Пожару присвоили второй уровень сложности.

Во вторник, 24 августа, лестные пожары в Свердловской области добрались до горы Волчиха. Трасса Пермь — Екатеринбург была временно перекрыта, однако сейчас движение восстановлено.