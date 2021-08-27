В Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом, есть погибшие

Короткая ссылка
В многоэтажном доме в Екатеринбурге начался пожар — площадь горения составляет 780 кв. м, есть погибшие.
В Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом, есть погибшие
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

Информация о случившемся поступила в 00:55 по мск, на данный момент сотрудники МЧС эвакуировали 65 человек.

«Происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади 780 кв. м. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации и ликвидации возгорания. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. К сожалению, есть погибшие», — говорится в заявлении ведомства.

Пожару присвоили второй уровень сложности.

Во вторник, 24 августа, лестные пожары в Свердловской области добрались до горы Волчиха. Трасса Пермь — Екатеринбург была временно перекрыта, однако сейчас движение восстановлено. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить