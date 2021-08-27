В Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом, есть погибшие
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.
Информация о случившемся поступила в 00:55 по мск, на данный момент сотрудники МЧС эвакуировали 65 человек.
«Происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади 780 кв. м. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации и ликвидации возгорания. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. К сожалению, есть погибшие», — говорится в заявлении ведомства.
Пожару присвоили второй уровень сложности.
Во вторник, 24 августа, лестные пожары в Свердловской области добрались до горы Волчиха. Трасса Пермь — Екатеринбург была временно перекрыта, однако сейчас движение восстановлено.