В Госдуме поддержали предложение обеспечить бесплатным доступом в интернет студентов-очников

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет.
В Госдуме поддержали предложение обеспечить бесплатным доступом в интернет студентов-очников
  • РИА Новости

«Я думаю, что есть студенческие библиотеки, они должны быть в каждом вузе, которые предоставляют доступ в интернет к обучающим сайтам для своих студентов», — отметила депутат.

По её словам, если предоставить преференции студентам, то субсидировать их должно государство.

«С самой постановкой вопроса я согласна...Я считаю, что это правильно. Именно в студенчестве человек набирается информации, обучается», — добавила Бессараб.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет.

Он считает, что необходимо создать специальные бесплатные тарифы на доступ в сеть интернет для студентов и учащихся российских высших и средне-специальных учебных заведений бюджетных отделений очной формы обучения на весь период получения образования.

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