Студентов-очников предложили обеспечить бесплатным доступом в интернет

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что с помощью интернета студенты и учащиеся получают доступ к учебной литературе, научным статьям, онлайн-лекциям — существенным дополнительным знаниям, необходимым для обучения.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности создания специальных бесплатных тарифов на доступ в сеть интернет для студентов и учащихся российских высших и средне-специальных учебных заведений бюджетных отделений очной формы обучения на весь период получения образования», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили снизить ставку подоходного налога для работающих студентов.