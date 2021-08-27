В Крыму напомнили организаторам водной блокады об ответственности

Организаторам водной блокады Крымского полуострова не получится уйти от ответственности, заявил глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов.

«Есть все процессуальные сроки. Сама доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было ещё возбуждения уголовного дела по статье «Экоцид», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Трофимов добавил, что такие преступления не имеют срока давности. По словам собеседника издания, когда расследование завершится, дело будет рассматривать суд российской юрисдикции.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России 24 августа возбудили уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Позже рабочая группа передала в работу СК материалы по 12 лицам, причастным к блокадам Крыма.

Отмечается, что после возведения дамбы в Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.