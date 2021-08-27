В Крыму напомнили организаторам водной блокады об ответственности

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Организаторам водной блокады Крымского полуострова не получится уйти от ответственности, заявил глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов.
В Крыму напомнили организаторам водной блокады об ответственности
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Есть все процессуальные сроки. Сама доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было ещё возбуждения уголовного дела по статье «Экоцид», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Трофимов добавил, что такие преступления не имеют срока давности. По словам собеседника издания, когда расследование завершится, дело будет рассматривать суд российской юрисдикции.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России 24 августа возбудили уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Позже рабочая группа передала в работу СК материалы по 12 лицам, причастным к блокадам Крыма. 

Отмечается, что после возведения дамбы в Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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