В СК передали материалы по 12 причастным к блокадам Крыма

Рабочая группа передала в работу СК материалы по 12 лицам, причастным к блокадам Крыма. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс.

«Мы направляли материалы на 12 человек в Следственный комитет. По предварительной информации, они стали фигурантами уголовного дела», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, председатель Госсовета Владимир Константинов напомнил, что власти уже направили иск к Украине в ЕСПЧ, а перед этим Генпрокуратура запрашивала данные по причинённому ущербу.

24 августа официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

Как заявило следствие, после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, находящиеся на Украине, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова путём перекрытия канала.