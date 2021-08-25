В СК передали материалы по 12 причастным к блокадам Крыма
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«Мы направляли материалы на 12 человек в Следственный комитет. По предварительной информации, они стали фигурантами уголовного дела», — приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, председатель Госсовета Владимир Константинов напомнил, что власти уже направили иск к Украине в ЕСПЧ, а перед этим Генпрокуратура запрашивала данные по причинённому ущербу.
24 августа официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала.
Как заявило следствие, после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, находящиеся на Украине, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова путём перекрытия канала.