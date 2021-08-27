Во Владивостоке девушка утонула во время поиска локации для фото

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Следственные органы СК России по Приморскому краю начали доследственную проверку по факту обнаружения тела девушки у берега бухты Патрокл.
Во Владивостоке девушка утонула во время поиска локации для фото
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления СК.

«22 августа 2021 года потерпевшая и её двое приятелей гуляли по каменистому берегу... в поисках красивого места для фотографирования. В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего, тело девушки было обнаружено на каменистом пляже», — говорится в заявлении.

Следственные органы СК России по Приморскому краю начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

В среду, 25 августа, у села Танайка в Татарстане волонтёры нашли тело 16-летней девушки, которая, предположительно, пропала в Елабуге 22 августа вместе с молодым человеком во время катания на лодке.

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