В Татарстане нашли тело пропавшей девушки

У села Танайка в Татарстане волонтёры нашли тело 16-летней девушки, которая, предположительно, пропала в Елабуге 22 августа.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По словам источника, пропавшую нашли в нескольких километрах от пристани. Предварительной причиной смерти является утопление, передаёт Life.ru.

Девушка и её молодой человек пропали во время катания на лодке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что для поисковых мероприятий в регионе привлекли порядка 70 специалистов со спецтехникой, среди которых инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские и волонтёры.