В Татарстане нашли тело пропавшей девушки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По словам источника, пропавшую нашли в нескольких километрах от пристани. Предварительной причиной смерти является утопление, передаёт Life.ru.
Девушка и её молодой человек пропали во время катания на лодке. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что для поисковых мероприятий в регионе привлекли порядка 70 специалистов со спецтехникой, среди которых инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские и волонтёры.