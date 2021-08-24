В Татарстане продолжаются поиски двух пропавших подростков

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Спецслужбы продолжают поиски двух подростков, пропавших в Елабужском районе Татарстана.
В Татарстане продолжаются поиски двух пропавших подростков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

22 августа подростки выехали на акваторию реки Камы на трёхместной ПВХ-лодке и пропали.

Серую лодку с чёрным мотором пока что обнаружить не удалось, как и самих подростков. Для поисковых мероприятий в регионе привлекли порядка 70 специалистов со спецтехникой, среди которых инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские и волонтёры.

Ранее сообщалось, что дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Россияне пропали после схода селевого потока в Карадахской теснине.

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