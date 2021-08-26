Врач дал советы по поддержанию здоровья в осенний период

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс дал советы по поддержанию здоровья в осенний период.

«Потребление витаминов уменьшается в холодную погоду, поскольку в осенне-зимний период мы проводим большую часть времени внутри помещений. Во избежание дефицита, например, витамина D, сдайте элементарный тест на его уровень в крови и покажите доктору. В случае необходимости он назначит вам препарат с данным витамином в нужной дозировке», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, также можно завести дневник, чтобы фиксировать своё состояние и настроение. Рекомендуется пройти медосмотр для определения общего состояния здоровья.

«Для поддержания иммунной системы пейте достаточно чистой воды, регулярно мойте руки, рационально питайтесь, занимайтесь умеренной физической активностью», — советует Цыс.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.