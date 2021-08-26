В Минздраве заявили, что у привитых реже встречаются осложнения в случае заболевания коронавирусом

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Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что тяжёлые осложнения от коронавируса намного реже встречаются у привитых граждан, чем у не прошедших вакцинацию.
В Минздраве заявили, что у привитых реже встречаются осложнения в случае заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

«Среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжёлых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных», — приводит ТАСС сообщение Кузнецова.

В Минздраве также рассказали, что высокая смертность от новой коронавирусной инфекции связана, в частности, с распространением штамма «дельта», который стремительнее вызывает осложнения.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 августа в России всего за время пандемии было выявлено 6 824 540 случаев инфицирования.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.

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