Специалист по мясным продуктам рассказал, как выбирать качественный товар

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Мясной пастье Виктор Вовчик рассказал, как выбирать качественную продукцию.
Специалист по мясным продуктам рассказал, как выбирать качественный товар
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«Мясо должно быть ярко-красного цвета, главное, чтобы оно не было пурпурным. Чем более тёмное, тем больше это говорит о зрелости животного и насыщенном вкусе. Мясо должно пахнуть мясом, если оно пахнет иначе, то это не очень хорошо. Не должно быть никаких примесей», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил эксперт, если мясо нужно для стейков, то в нём должны присутствовать прожилки жира. По словам пастье, жир определяет вкус мяса.

«По цвету жира можно понять, если он белый-белый, то это зерновой откорм, если в сторону жёлтого оттенка, то травяной», — добавил он.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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