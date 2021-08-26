Торжественные линейки в школах Северной Осетии пройдут 4 сентября

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Торжественные линейки в школах Северной Осетии, посвящённые началу нового учебного года, пройдут 4 сентября.
Торжественные линейки в школах Северной Осетии пройдут 4 сентября
  • РИА Новости

«С 1 по 3 сентября... в школах пройдут уроки мира, памятные акции и просветительские мероприятия, День солидарности в борьбе с терроризмом», — заявили в пресс-службе, уточнив, что все мероприятия проводятся в связи с днями памяти жертв террористического акта, совершённого в Беслане в 2004 году.

Отмечается, что новый учебный год в Северной Осетии стартует в очном формате.

Теперь всем детям и взрослым в школе утром станут измерять температуру, а за каждым классом будет закреплён свой кабинет, в котором будут проходить уроки почти по всем предметам.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о готовности всех школ в России к 1 сентября.

Президент России Владимир Путин дал напутствие школьникам в преддверии нового учебного года.

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