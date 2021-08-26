Экономист прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России

Экономист Елена Тюрина прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.

«Себестоимость всегда отражается на конечной стоимости продукции, но это не единственный фактор. Конечно, если себестоимость растёт, то следует приготовиться к увеличению цен. Простыми словами, если раньше йогурт изготавливали за 30 рублей, а сейчас за 50, то никто по старой цене вам его не продаст», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметила эксперт, наценка, которую определяют магазины и торговые сети, является вторым фактором.

«Зачастую себестоимость продукции намного ниже той, которую устанавливают торговые сети. В принципе, наценка от 50% имеет место быть, хотя по-хорошему она не должна превышать 20—25%», — пояснила Тюрина.

По её словам, если ФАС выявит нарушения в ценообразовании на молочную продукцию, то увеличения наценок может и не произойти.

Ранее сообщалось, что в сервисе «Утконос Онлайн» заявили о росте интереса россиян к растительному молоку.