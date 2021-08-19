Ретейлеры заявили о росте интереса россиян к растительному молоку

В сервисе «Утконос Онлайн» заявили о росте интереса россиян к растительному молоку.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Доля продаж растительного молока составляет 9,4% от общего количества продаж категории «Молоко», — заявили в онлайн-магазине.

По оценке аналитиков, растительное молоко оказывается в каждой 25-й корзине заказов. Лидируют среди них овсяное и гречневое молоко. Второе место занимает миндальное молоко, третье — кокосовое.

«Рост спроса на растительные молочные продукты во II квартале 2021 года составил 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметили в сервисе.

Если сравнивать с 2019 годом, то в январе — июле 2021-го покупатели заказали молока из растительного сырья на 90% больше.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.