Ретейлеры заявили о росте интереса россиян к растительному молоку

Короткая ссылка
В сервисе «Утконос Онлайн» заявили о росте интереса россиян к растительному молоку.
Ретейлеры заявили о росте интереса россиян к растительному молоку
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Доля продаж растительного молока составляет 9,4% от общего количества продаж категории «Молоко», — заявили в онлайн-магазине.

По оценке аналитиков, растительное молоко оказывается в каждой 25-й корзине заказов. Лидируют среди них овсяное и гречневое молоко. Второе место занимает миндальное молоко, третье — кокосовое.

«Рост спроса на растительные молочные продукты во II квартале 2021 года составил 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметили в сервисе.

Если сравнивать с 2019 годом, то в январе — июле 2021-го покупатели заказали молока из растительного сырья на 90% больше.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить