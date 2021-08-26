Эндокринолог рассказала о причинах остеопороза
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При снижении прочности костей увеличивается риск переломов. Это заболевание называется остеопороз, напомнила врач в беседе с сайтом «Аргументы и факты». Чаще всего оно развивается с возрастом.
«Необходимо достаточное потребление белка, кальция и витамина Д с питанием, наличие адекватных физических нагрузок. Также надо исключить курение и чрезмерное потребление спиртных напитков», — сказала Дюкарева.
Она напомнила, что остеопороз протекает бессимптомно, поэтому иногда только после перелома человек узнаёт о диагнозе.
Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.