Эндокринолог рассказала о причинах остеопороза

Врач-эндокринолог поликлиники №2 областной больницы Химок (Московская область) Оксана Дюкарева рассказала о причинах, из-за которых у человека развивается хрупкость костей.

При снижении прочности костей увеличивается риск переломов. Это заболевание называется остеопороз, напомнила врач в беседе с сайтом «Аргументы и факты». Чаще всего оно развивается с возрастом.

«Необходимо достаточное потребление белка, кальция и витамина Д с питанием, наличие адекватных физических нагрузок. Также надо исключить курение и чрезмерное потребление спиртных напитков», — сказала Дюкарева.

Она напомнила, что остеопороз протекает бессимптомно, поэтому иногда только после перелома человек узнаёт о диагнозе.

Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.