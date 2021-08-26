Песков прокомментировал действие закона об иноагентах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость.
Песков прокомментировал действие закона об иноагентах
  • Reuters

«Безусловно, иногда в ходе правоприменения тех или иных законов мы сталкиваемся с моментами, требующими корректировки. И если цех (профессиональный цех. — RT), которого касается закон, сами законодатели и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, тогда они, возможно, и необходимы», — сказал Песков.

При этом он отметил, что закон позволяет выйти из статуса иноагента, процедура занимает год, но пока ей никто не воспользовался.

Песков добавил, что «цель закона — предупредить пользователей продукции СМИ, информации... что они читают информацию иностранного агента, и самостоятельно сделать вывод, насколько каждый отдельный читатель, зритель или пользователь информации для себя воспринимает эту информацию как достоверную».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что включение Минюстом телеканала «Дождь»* в список СМИ-иноагентов не было выборочным применением закона — для этого шага у ведомства были существенные основания.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение в СМИ сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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