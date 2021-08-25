Песков заявил о наличии оснований для включения телеканала «Дождь» в список иноагентов

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Включение Минюстом телеканала «Дождь»* в список СМИ-иноагентов не было выборочным применением закона — для этого шага у ведомства были существенные основания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о наличии оснований для включения телеканала «Дождь» в список иноагентов
  • Reuters

На вопрос журналиста, является ли это решение выборочным применением закона об иноагентах к независимым и оппозиционным СМИ, Песков ответил отрицательно.

«Нет, я не считаю, что это выборочное применение закона, там были существенные основания для таких решений... Если остаются непонятные моменты, всё-таки задавать вопросы Минюсту», — сказал он.

Министерство юстиции России ранее сообщило, что основаниями для включения телеканала «Дождь» в список СМИ-иноагентов стало то, что канал получил от Евросоюза €130 тыс., а также получал иностранное финансирование через российские фонды.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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