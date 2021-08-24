Минюст разъяснил основания включения «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России сообщило, что основаниями для включения телеканала «Дождь»* в список СМИ-иноагентов стало то, что канал получил от Евросоюза €130 тыс., а также получал иностранное финансирование через российские фонды.

В Минюсте сообщили, что 20 августа приняли решение о включении ООО «Телеканал «Дождь» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента на основании документов, поступивших от органов государственной власти.

В сообщении говорится, что, по данным Роскомнадзора, «Дождь» ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.

«Так, в рамках заключённого договора ООО «Телеканал «Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130 тыс.», — заявили в министерстве.

По данным Минюста, также Росфинмониторинг установил получение ООО «Телеканал «Дождь» «опосредованного иностранного финансирования через российские фонды».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включение «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов не требовало согласований с Кремлём.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.