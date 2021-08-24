Минюст разъяснил основания включения «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов
- РИА Новости
В Минюсте сообщили, что 20 августа приняли решение о включении ООО «Телеканал «Дождь» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента на основании документов, поступивших от органов государственной власти.
В сообщении говорится, что, по данным Роскомнадзора, «Дождь» ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.
«Так, в рамках заключённого договора ООО «Телеканал «Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130 тыс.», — заявили в министерстве.
По данным Минюста, также Росфинмониторинг установил получение ООО «Телеканал «Дождь» «опосредованного иностранного финансирования через российские фонды».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включение «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов не требовало согласований с Кремлём.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.