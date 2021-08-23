В Кремле прокомментировали включение «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов
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Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что «это не согласовывается».
«Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведёт свою работу, здесь всё абсолютно очевидно», — сказал Песков.
Он также отметил, что внесение в соответствующий перечень не означает запрета на работу журналистов.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.