Коллега рассказал о характере задержанного по факту убийства девочки в Тюмени

Задержанный житель Тюмени Виталий Бережной, который ранее признался в убийстве восьмилетней девочки, на работе вёл себя адекватно. Об этом рассказал его руководитель.

Константин, начальник мебельного предприятия, на котором трудился Бережной, в беседе с Life.ru признался, что не может поверить в то, что его коллега мог пойти на такое жестокое преступление.

«Никаких негативных проявлений не было с его стороны. Он общительный, компанейский. Анекдоты рассказывал, в конфликты никогда не вступал... был достаточно грамотным», — добавил он.

Ранее в следственных органах сообщили, что 30 июня Бережной совершил изнасилование и убийство восьмилетней жительницы Тюмени, после чего спрятал её тело, которое обнаружили лишь 19 августа.

Впоследствии мужчина признался в содеянном.