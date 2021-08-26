Коллега рассказал о характере задержанного по факту убийства девочки в Тюмени

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Задержанный житель Тюмени Виталий Бережной, который ранее признался в убийстве восьмилетней девочки, на работе вёл себя адекватно. Об этом рассказал его руководитель.
Коллега рассказал о характере задержанного по факту убийства девочки в Тюмени
  • © Наталья Горшкова
  • РИА Новости

Константин, начальник мебельного предприятия, на котором трудился Бережной, в беседе с Life.ru признался, что не может поверить в то, что его коллега мог пойти на такое жестокое преступление.

«Никаких негативных проявлений не было с его стороны. Он общительный, компанейский. Анекдоты рассказывал, в конфликты никогда не вступал... был достаточно грамотным», — добавил он.

Ранее в следственных органах сообщили, что 30 июня Бережной совершил изнасилование и убийство восьмилетней жительницы Тюмени, после чего спрятал её тело, которое обнаружили лишь 19 августа.

Впоследствии мужчина признался в содеянном.

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