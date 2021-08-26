Песков: указ о госслужбе чиновников с другим гражданством касается небольшого числа людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что указ о возможности приёма на госслужбу россиян с гражданством других государств касается очень небольшого числа граждан.

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остаётся гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», — заявил Песков.

Он отметил, что речь идёт о тех, кто имеет гражданство Украины. По его словам, речь идёт о сотнях людей, для которых было сделано исключение в связи со сложностями о выходе из гражданства Украины.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу граждан России, имеющих также иностранное гражданство или подданство, от которого невозможно отказаться.