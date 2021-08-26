Песков: указ о госслужбе чиновников с другим гражданством касается небольшого числа людей

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что указ о возможности приёма на госслужбу россиян с гражданством других государств касается очень небольшого числа граждан.
Песков: указ о госслужбе чиновников с другим гражданством касается небольшого числа людей
  • РИА Новости

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остаётся гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», — заявил Песков.

Он отметил, что речь идёт о тех, кто имеет гражданство Украины. По его словам, речь идёт о сотнях людей, для которых было сделано исключение в связи со сложностями о выходе из гражданства Украины.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу граждан России, имеющих также иностранное гражданство или подданство, от которого невозможно отказаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить