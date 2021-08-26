Физиогномист проанализировал лицо подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

Физиогномист Олег Воеводин выразил своё мнение о характере мужчины, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.

В частности, в беседе с Life.ru специалист рассказал, что задержанный обладает довольно противоречивым характером.

«Интересное деление лица, которое говорит о том, что он любит делать всё исподтишка... Верхняя губа у него тоненькая и с галочкой посередине — значит, это человек, который склонен к резкому перепаду настроения», — отметил эксперт.

Воеводин добавил, что прямой рисунок бровей у предполагаемого преступника может свидетельствовать о его бойцовском характере.

В то же время заходящие сбоку за лоб волосы, напротив, указывают на трусость. Всё это может приводить обладателя этих качеств во внутреннее противоречие, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления.

Тело пропавшей школьницы обнаружили 19 августа с признаками насильственной смерти.