Физиогномист проанализировал лицо подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени
- РИА Новости
В частности, в беседе с Life.ru специалист рассказал, что задержанный обладает довольно противоречивым характером.
«Интересное деление лица, которое говорит о том, что он любит делать всё исподтишка... Верхняя губа у него тоненькая и с галочкой посередине — значит, это человек, который склонен к резкому перепаду настроения», — отметил эксперт.
Воеводин добавил, что прямой рисунок бровей у предполагаемого преступника может свидетельствовать о его бойцовском характере.
В то же время заходящие сбоку за лоб волосы, напротив, указывают на трусость. Всё это может приводить обладателя этих качеств во внутреннее противоречие, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления.
Тело пропавшей школьницы обнаружили 19 августа с признаками насильственной смерти.