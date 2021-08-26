В Московской области зафиксировали 726 случаев коронавируса за сутки

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В Подмосковье в течение суток зарегистрировали 726 случаев новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии — 418 118. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В Московской области зафиксировали 726 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Отмечается, что такое количество стало минимумом с 19 мая.

За сутки от COVID-19 в области вылечились 1312 человек, за всё время — 357 200.

В начале августа в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что более 3 млн человек в регионе прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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