В Московской области зафиксировали 726 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Отмечается, что такое количество стало минимумом с 19 мая.
За сутки от COVID-19 в области вылечились 1312 человек, за всё время — 357 200.
В начале августа в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что более 3 млн человек в регионе прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.