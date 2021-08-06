В Подмосковье вакцинацию от COVID-19 прошли более 3 млн человек

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что более 3 млн человек в регионе прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Так, в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали уже более 3 млн человек», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

По данным пресс-службы министерства, план по вакцинации населения в регионе выполнен более чем на 80%.

Ранее сообщалось, что в Московской области откроют ещё пять отделений реабилитации для переболевших COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.