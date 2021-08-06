В Подмосковье вакцинацию от COVID-19 прошли более 3 млн человек
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«Так, в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали уже более 3 млн человек», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.
По данным пресс-службы министерства, план по вакцинации населения в регионе выполнен более чем на 80%.
Ранее сообщалось, что в Московской области откроют ещё пять отделений реабилитации для переболевших COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.