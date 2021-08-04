В Подмосковье откроют ещё пять отделений реабилитации для переболевших COVID-19

В Московской области откроют ещё пять отделений реабилитации для переболевших COVID-19.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего в области работает три подобных учреждения.

Новое открылось в Солнечногорской областной больнице. Там работают над восстановлением сердечно-сосудистой и других систем, а также лёгких.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.