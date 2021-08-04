В Подмосковье откроют ещё пять отделений реабилитации для переболевших COVID-19

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В Московской области откроют ещё пять отделений реабилитации для переболевших COVID-19.
В Подмосковье откроют ещё пять отделений реабилитации для переболевших COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего в области работает три подобных учреждения.

Новое открылось в Солнечногорской областной больнице. Там работают над восстановлением сердечно-сосудистой и других систем, а также лёгких.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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