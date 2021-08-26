В Подмосковье задержали директора дома престарелых в рамках дела о побоях

Директор дома престарелых в подмосковном Реутове, где санитарка избивала пенсионеров, задержан.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК России). По данным следствия, мужчина, являясь директором в специализированном доме для престарелых в городе Реутове, не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами заведения», — приводит ТАСС сообщение Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 54-летнюю сотрудницу пансионата по уходу за пожилыми людьми в Реутове, подозреваемую в нанесении побоев постояльцу заведения.

Позднее суд арестовал сотрудницу дома престарелых.