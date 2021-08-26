Суд арестовал сотрудницу дома престарелых в Реутове в рамках дела о побоях

Суд отправил под стражу 54-летнюю санитарку, которая подозревается в неоднократных избиениях пенсионеров в доме престарелых в Подмосковье.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области.

«Судом арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения (ст. 116 УК России — два эпизода)», — сказали в пресс-службе.

По данным следствия, подозреваемая работала санитаркой специализированного дома по уходу за престарелыми и неоднократно допускала в отношении подопечных жестокое обращение.

Действия женщины были запечатлены на видео, которое опубликовано в СМИ.

«В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 54-летнюю сотрудницу пансионата по уходу за пожилыми людьми в Реутове, подозреваемую в нанесении побоев постояльцу заведения.