В Реутове задержали сотрудницу дома престарелых в рамках дела о побоях

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Правоохранители задержали 54-летнюю сотрудницу пансионата по уходу за пожилыми людьми в Реутове, подозреваемую в нанесении побоев постояльцу заведения.
В Реутове задержали сотрудницу дома престарелых в рамках дела о побоях
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, подозреваемая, являясь санитаркой специализированного дома по уходу за престарелыми, допускала в отношении подопечных, находящихся в данном учреждении, жестокое обращение, а также не оказывала необходимого за ними ухода», — говорится в заявлении СК.

По факту случившегося правоохранители завели уголовное дело по ст. 116 УК России («Побои»). Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для подозреваемой.

В СМИ ранее появилась информация о том, что в специализированном доме для престарелых в городе Реутове обслуживающий персонал допускал в отношении своих подопечных жестокое обращение.

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