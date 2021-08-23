В Реутове возбудили дело по факту жестокого обращения с постояльцами дома престарелых

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Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения сотрудницы дома престарелых с постояльцами пансионата в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.
В Реутове возбудили дело по факту жестокого обращения с постояльцами дома престарелых
  • РИА Новости

«В СМИ появилась информация о том, что в специализированном доме для престарелых в городе Реутове обслуживающий персонал допускал в отношении своих подопечных жестокое обращение», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальной группе во «ВКонтакте».

В отношении 54-летней сотрудницы пансионата возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса России.

Отмечается, что противоправные действия засняты на видео.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее «Новый Севастополь» писал, что по аналогичной статье следователи завели уголовное дело по факту серьёзной травмы 16-летней школьницы при падении с параплана в Крыму.

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