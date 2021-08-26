В Госдуме отреагировали на планы изменить правила начисления выплат на детей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала намерение Министерства труда и социальной защиты изменить критерии начисления социальных выплат на детей от трёх до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности.

По словам Бессараб, необходимо и дальше менять критерии нуждаемости.

«Наличие квартиры в Москве и наличие двух квартир где-нибудь в заброшенном посёлке в районе крайнего Севера — это две большие разницы», — считает депутат.

По её мнению, если, например, недвижимость неликвидна и не поддаётся продаже (находится в продаже год и более), то такую недвижимость нельзя учитывать как критерий, по которому можно снять с семьи статус нуждающихся.

«Необходимо в каждом конкретном случае взвешивать решение, и, может быть, необходимо для этого создать комиссию регионального уровня, которая могла бы пересматривать отдельные случаи, чтобы семья могла претендовать на какую-то помощь», — заключила Бессараб.

Ранее сообщалось, что Минтруд намерен изменить правила начисления выплат на детей.

Отмечается, что на данный момент наличие двух автомобилей у семьи является основанием для отказа в начислении соцвыплат. Средства транспорта, которые не сняты с регистрационного учёта в ГИБДД и находятся под арестом или в розыске, также учитываются при назначении материальной поддержки.

Замглавы ведомства Ольга Баталина пояснила, что министерство готовит изменения, которые позволят не учитывать при назначении соцвыплат автомобили, находящиеся в розыске или под арестом.